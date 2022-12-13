Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sanayi üretimi açıklaması! Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Nebati'nin paylaşımları;
Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.
Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.
Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.
TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI
TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,1 artış gerçekleşti..
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