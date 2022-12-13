Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den sanayi üretimi açıklaması! Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir." ifadelerine yer verdi.