Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rakamları açıklandı

Buna göre, geçen ay YD-ÜFE aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 45,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 103,17 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış oldu.