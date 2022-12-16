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Ekonomiye ilişkin "torba kanun" teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

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