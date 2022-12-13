Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde! Wall Street Journal: Erdoğan’ın planı tutmak üzere

WALL STREET JOURNAL ENDİŞELENDİ: "ERDOĞAN'IN PLANI TUTMAK ÜZERE"

Tüm bu gelişmeler ABD merkezli dünyanın en popüler günlük finans ve haber gazetelerinden olan The Wall Street Journal'da (WSJ) ele alındı.

Tüm dünyanın faiz artırımına gittiği dönemde, faizi tek haneye indiren Türkiye'nin büyüme rakamlarındaki başarısı WSJ'nin dikkatinden kaçmadı.

Türkiye'nin planı için 'tartışmalı ve mantıklı olmayan' gibi benzetmeler yaparak, bir 'endişe' dile getiren gazetede yayımlanan haberde, "Erdoğan'ın planı tutmak üzere" ifadelerine yer verildi.

Muhalefetin karşı çıktığı ve kötülemeye çalıştığı Kur Korumalı Mevduat Sistemi de gazetede övgüyle bahsedilen diğer bir proje oldu.