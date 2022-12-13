Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde! Wall Street Journal: Erdoğan'ın planı tutmak üzere
ABD merkezli dünyanın en popüler günlük finans ve haber gazetelerinden olan The Wall Street Journal'da (WSJ) Türkiye'nin Ekonomi Modeli ele alındı. Tüm dünyanın faiz artırımına gittiği dönemde, faizi tek haneye indiren Türkiye'nin, büyüme rakamlarındaki yukarı yönlü istikrarı WSJ'nin dikkatinden kaçmadı. Türkiye'nin planı için 'tartışmalı ve mantıklı olmayan' gibi benzetmeler yaparak,algı operasyonuna girişen gazetede yayımlanan haberde, "Erdoğan'ın planı tutmak üzere" ifadelerine yer verildi. Muhalefetin karşı çıktığı ve kötülemeye çalıştığı Kur Korumalı Mevduat Sistemi de gazetede övgüyle bahsedilen bir diğer proje oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki başarısına vurgu yapılan haberde, "Ticaret rakamları iyileşmeye devam ederse, tartışmalı ekonomik modelinin büyük ölçüde başarı sağlayacağı" vurgulandı.
Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizler, 100'e yakın ülkenin faiz artırımına gitmesine neden olmuştu. Bu ülkelerin de yaklaşık yarısı, tek seferde en az 75 baz puan, yani tecrübe ettikleri enflasyonun yaklaşık onda biri kadar faiz artışına gitmişti. Bu süreçte Türkiye, büyüme rakamlarındaki ısrarını sürdürüp faizi tek haneye indirmişti.
TÜRKİYE FAİZİ TEK ORANA İNDİRDİ
Merkez Bankası, geçtiğimiz ay, haftalık gösterge Repo faizinde beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9,00'a çekildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geride kalan gün Ekim ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık kaydetti.
WALL STREET JOURNAL ENDİŞELENDİ: "ERDOĞAN'IN PLANI TUTMAK ÜZERE"
Tüm bu gelişmeler ABD merkezli dünyanın en popüler günlük finans ve haber gazetelerinden olan The Wall Street Journal'da (WSJ) ele alındı.
Tüm dünyanın faiz artırımına gittiği dönemde, faizi tek haneye indiren Türkiye'nin büyüme rakamlarındaki başarısı WSJ'nin dikkatinden kaçmadı.
Türkiye'nin planı için 'tartışmalı ve mantıklı olmayan' gibi benzetmeler yaparak, bir 'endişe' dile getiren gazetede yayımlanan haberde, "Erdoğan'ın planı tutmak üzere" ifadelerine yer verildi.
Muhalefetin karşı çıktığı ve kötülemeye çalıştığı Kur Korumalı Mevduat Sistemi de gazetede övgüyle bahsedilen diğer bir proje oldu.
EKONOMİDEKİ TOPARLANMAYA İLK İŞARET: "CARİ AÇIKTA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE KESKİN DÜŞÜŞ"
Gazetenin haberine göre; ekonomideki toparlanmaya işaret eden ilk gösterge, cari açığın azalması oldu.
Yayınlanan haberde konuya ilişkin düşülen notta şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin cari hesabı, Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Ekim ayında sadece 0,4 milyar dolar açık kaydetti. Bu bir önceki ay için bildirilen 2,9 milyar dolarlık açıktan keskin bir düşüş."
MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİN ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİLER: "TÜRK LİRASINA GÜVEN TAZELENDİ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 11 Kasım haftası itibariyle 117 milyar doları aşarak yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Net rezervler de 4 ayın zirvesine yükseldi.
Söz konusu gelişme WSJ tarafından da, "Son zamanlarda halk döviz mevduatlarından çıkmaya başladı, bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güveni tazelediğini gösteriyor." denildi.
KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER
Türkiye geçtiğimiz aylarda, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile tanışmıştı. Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşların, döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi amaçlandı.
Muhalefetin karşı çıktığı ve kötülemeye çalıştığı Kur Korumalı Mevduat Sistemi de gazetede övgüyle bahsedilen diğer bir proje oldu. Haberde, dolar yükümlülüklerinin azaldığı ve 'doların bollaştığı' vurgulandı.
ERDOĞAN'IN İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ BAŞARISINA ÖVGÜ
Tüm dünyanın Rusya'ya sırt çevirdiği dönemde üstlendiği arabuluculuk rolüyle, büyük bir açlık ve enerji krizinin önüne geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgüyle bahsedildi.
Erdoğan'ın ikili ilişkilerdeki başarıları sayesinde kolayca ülkeye yatırımcı çekebildiğini vurgulayan WSJ, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve hatta Güney Kore ile para takası anlaşmaları imzalama çılgınlığı şekli tamamen değiştirdi" denildi. Haberde, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile imzaladığı 5 milyar dolarlık anlaşmadan da bahsedildi.
'PEK DE MANTIKLI OLMAYAN' DİYEREK ALGIYA GİRİŞTİLER
Türkiye'nin başarıya ulaşan modelini "pek de mantıklı olmayan" diyerek hedef alan WSJ'a göre, Erdoğan'ın sayesinde, ekonomi politikası başarılı olmak üzere.
Haberde, "ticaret rakamları iyileşmeye devam ederse, 'tartışmalı ekonomik modeli'nin büyük ölçüde başarı sağlayacağı" vurgulandı.
TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken, "Bu yaklaşımın temel amacı sürdürülebilir büyüme politikasına girmeyi sağlamak, konjonktürel sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kısa sürede üst dengeye ulaşacağız. Modelin en önemli sac ayağı ise TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır" demişti.
Türkiye, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlaırna rağmen büyüme rakamlarını sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.
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