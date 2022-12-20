Dev proje için heyecanlandıran gelişme! Karadeniz gazında test başlıyor

GERİ SAYIM BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" dedi. Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin personelimiz var, çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz."

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