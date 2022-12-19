Başkan Erdoğan duyurmuştu! 250 milyarlık dev finansman geliyor! Bakan Nebati "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

"İŞLETMELERİMİZE 250 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN SAĞLADIK"

Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!