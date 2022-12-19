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Başkan Erdoğan duyurmuştu! 250 milyarlık dev finansman geliyor! Bakan Nebati "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! 250 milyarlık dev finansman geliyor! Bakan Nebati Hayırlı olsun diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İŞLETMELERİMİZE 250 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN SAĞLADIK"
Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!

"İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞININ SÜRDÜRÜLMESİNDE KARARLIYIZ"
Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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