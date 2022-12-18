Bakan Nureddin Nebati’den ’e-Tebligat’ açıklaması

Söz konusu uygulamanın Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildiğini kaydeden Nebati, "e-Tebligat ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar lira tasarruf sağladık. e-Tebligat uygulamasından, 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor." ifadesini kullandı.