Son dakika: 5 zincir marketten "fahiş fiyat" savunması! Rekabet Kurumu 20 şirket hakkında soruşturma





14 TEDARİKÇİYE İDARİ CEZA İSTENDİ

Soruşturmada yer alan üretici, tedarikçi konumundaki 14 teşebbüse ilişkin, "Zincir marketlerin geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık etmek suretiyle, perakendeciler arasında koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadıkları, anılan perakendecilerin ise söz konusu koordinasyondan haberdar oldukları ve tedarikçiler tarafından kendilerine aktarılan rakiplere ait bilgileri ileriye dönük fiyatlama kararlarında kullandıkları değerlendirilmektedir" denildi. Firmalara idari para cezası verilmesi gerektiği kaydedildi.

Soruşturmadaki 1 tedarikçi firma hakkında ise herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için cezaya yer olmadığı aktarıldı. Yarın savunmaların tamamlanması ardından 15 gün içinde nihai kararın açıklanacağı bildirildi.