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Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Ekipler göz açtırmıyor | Mühürleyip faaliyetlerine ara verildi
Ülke genelinde son zamanlarda bazı zincir marketlerin serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu konuyla ilgili yetkililer denetimlerini sıklaştırırken, bazı market zincirleri mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi.
Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:31Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 13:47