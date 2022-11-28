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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: "Tencere darbesi bu"

Vatandaşın cebine göz diken market zincirler, aynı marka ürünü farklı fiyatlarla satışa sunuyorlar. Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçasının 46,95 TL, 61,75 TL ve 79,95 TL'ye satıldığı öğrenildi. 24 Aralık'ta 61,75 TL satılan domates salçasının, 25 Aralık'ta 46,95 TL ve 79,95 TL'ye satıldığı belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demir, "Bu bizde gösteriyor ki büyük bir oyun var. Devletin buna fırsat vermemesi lazım." dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:10
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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: Tencere darbesi bu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir ile son dönemde market fiyatlarındaki artışları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: Tencere darbesi bu

Demir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"HÜKÜMET TARIMDA TARİHİ REKORA İMZA ATTI"

"Tarihte nerede görülmüş ki, fiyatlandırma da patates ve soğan muzun fiyatını geçmiş. Fiyatlandırmayı çökerttiler. Borsa fiyatı gibi etiket fiyatları olmaya başladı. Her saat etiket değişiyor. Bu durumun matematiksel hesabı yok. Kaç aydır dolar aynı. Mazot aşağıya düştü. Süt bölgelere göre değişmekle birlikte en yüksek 9 lira.

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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: Tencere darbesi bu

Ama 30 liraya satıyorlar. Bu bizde gösteriyor ki büyük bir oyun var. Devletin buna fırsat vermemesi lazım. Hükümet tarımda tarihi rekora imza attı. 42 yıl önce köylü çiftçi bu kadar para kazanmıştı. 42 yıl sonra hububatta bu kadar para kazanabildi. Dünya borsasını üzerinde alım yaptık. Dünya borsasında, 300-310 dolar arası hububat alımı yapılırken, biz 400 dolar civarında hububat aldık çiftçiden. Alım garantisi verdik. 400 tane TMO alım varken, 200 tane daha seyyar alım merkezi kurduk."

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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: Tencere darbesi bu

"MUTFAKTA SORUN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bu devlet her şey rağmen, fırıncının aldığı 50 kiloluk unun yüzde 45 fiyatını karşılıyor. Bunu şekerde de yapıyor. Bizde stok sıkıntısı yok. Fakat hükümetin aleyhine çevirmek için çalışıyorlar. Var olan ayçiçek yağına yok dediler. İnsanları galeyana getirdiler. 90 ile 110 lira arasında olan ayçiçek yağını 300 liraya kadar sattılar.

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Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: Tencere darbesi bu

İki haftada 500 bin teneke yağ sattılar. 100 milyonun üzerinde para kazandılar. Şimdi vatandaşı sokağa nasıl iteriz derdindeler. Bu vurgun, bu vatandaşın mutfağında sorun çıkartmaya çalışmak, sokağa çağırmak. Tencere darbesi bu. Mutfakta patates, soğan olmazsa mutfakta yemek yapamazsın. Mutfakta yemek çıkmazsa sorun çıkar. Bunu da hükümete yıkmaya çalışıyorlar."