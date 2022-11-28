HaberlerGaleriZincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: "Tencere darbesi bu"
Zincir marketlerde büyük oyun! Aynı ürün farklı fiyat: "Tencere darbesi bu"
Vatandaşın cebine göz diken market zincirler, aynı marka ürünü farklı fiyatlarla satışa sunuyorlar. Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçasının 46,95 TL, 61,75 TL ve 79,95 TL'ye satıldığı öğrenildi. 24 Aralık'ta 61,75 TL satılan domates salçasının, 25 Aralık'ta 46,95 TL ve 79,95 TL'ye satıldığı belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demir, "Bu bizde gösteriyor ki büyük bir oyun var. Devletin buna fırsat vermemesi lazım." dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:10Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:10