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Son dakika: Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk cezası! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Son dakika: Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk cezası! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulandı.

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