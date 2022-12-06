İkinci market soruşturması! Zincir marketler dahil 20 firma hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, ikinci market soruşturması kapsamında 20 firma hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 5 zincir marketin de aralarında olduğu 20 teşebbüs hakkında rekabeti engelledikleri şüphesiyle yapılan soruşturmada nihai kararın Aralık ayında verileceğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.

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