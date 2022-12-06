SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın gerçekleşecek ilk toplantıyla başlıyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Peki Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL olur mu? Memur-emekli zamları ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktarırken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri asgari ücret pazarlıklarında önemli rol oynayacak. Ay sonunda netleşmesi gereken asgari ücret öncesi yapılacak toplantıların ikincisi ise 14 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Tüm toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.
15 KİŞİLİK KOMİSYON
Başta 7 milyon çalışan olmak üzere Türkiye'nin tamamını ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu 15 kişilik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık yaptığı bu komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla kararlarını veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu yakaladığı kabul görüyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret için kritik toplantı yarın 14'te yapılacak.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde yüzde 85,51 olan yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE), kasımda yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. Kasımda aylık enflasyon ise yüzde 2,88 oldu. Asgari ücret 8 bin TL olur mu? Memur-emekli zamları ne kadar olacak? Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Toplantılar yarın başlıyor. Yarın masaya bir rakam gelir mi? Bilmiyorum ama TÜRK-İŞ bir rakam açıkladı. Kırmızı çizgi olarak 7 bin 785 TL'yi görüyorlar. Bizim hazırladığımız grafikte bir takım senaryolar var. Yüzde 20-30 zamların çok olacağını düşünmüyorum.
Zam oranının daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Zaten dün açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 14,05 çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımız zaman 6 aylık enflasyon aşağı yukarı yüzde 20'ler civarında olacağı ortaya çıkıyor. Komisyon 6 aylık enflasyona bakıp bunun üzerinde bir puan ekleyerek bir artış yaparsa yüzde 30 ve üzerindeki artışları konuşabilir.
Ama yıllık enflasyona bakalım denilirse yüzde 60 ve 70'leri konuşabiliriz. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir dokunuşu mutlaka olacaktır geçen sene olduğu gibi. Fakat burada şöyle bir senaryo gerçekleşebilir; 2022'de temmuz ayında bir ara zam yapıldı. Bunu düşünmeden 6 aylık enflasyonun yıllık enflasyona tamamlanmasıyla yani 2022'nin başındaki 4 bin 825 TL üzerinden yıllık bir artış yapılması da bir senaryodur.
Burada ara zam yapılmamış gibi düşünüp 4 bin 825 TL'nin üzerine yıllık enflasyon ve refah payı konulabilir. Yüzde 70 ve 80'lik bir artış olursa o zaman da 8 bin 800 lira 8 bin 900 lira gibi net rakam ortaya çıkabilir. Komisyonun elindeki tek parametre enflasyon değil. Emekli ve memur zamları düşünürken orada sadece enflasyon konuşuluyor ama asgari ücret için tek veri bu değil.
Burada farklı parametreler gündeme geliyor. Geçim endeksi, istihdam durumu söz konusu. Çünkü bir de bu asgari ücreti ödeyen taraf var. Sonuç itibariyle işverenlerin de bir takım talepleri oluyor. 6 aylık enflasyonun üzerine bir refah payı konulduğunda yüzde 40'lık bir artışla 7 bin 700 TL yüzde 50'de 8 bin 250 TL yüzde 60'da 8 bin 800 TL gibi bir net rakam ortaya çıkıyor. Artık bekleyip göreceğiz. Ama benim tahminin 8 bin liranın altında bir asgari ücret olmayacak. Onun işaretlerini alıyoruz."
PEKİ MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK? 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE
2023 MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.107 TL (en düşük maaş)
Zamlı: 10.478 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL (en düşük maaş)
Zamlı: 6.990 TL
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 2023 SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 2023 BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786
MİLYONLARIN ZAM HESABI
5 AYLIK ENFLASYON: % 14.05
SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 14.05
Memur-memur emeklisi: % 15.11
Sosyal ödenekler: % 15.11
ORTA VADELİ PROGRAM
2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 65
SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 15.91
Memur-memur emeklisi: % 16.99
Sosyal ödenekler: % 16.99
TCMB/PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 68.06
SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 18.06
Memur-memur emeklisi: % 19.16
Sosyal ödenekler: % 19.16
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