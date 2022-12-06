SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

Burada farklı parametreler gündeme geliyor. Geçim endeksi, istihdam durumu söz konusu. Çünkü bir de bu asgari ücreti ödeyen taraf var. Sonuç itibariyle işverenlerin de bir takım talepleri oluyor. 6 aylık enflasyonun üzerine bir refah payı konulduğunda yüzde 40'lık bir artışla 7 bin 700 TL yüzde 50'de 8 bin 250 TL yüzde 60'da 8 bin 800 TL gibi bir net rakam ortaya çıkıyor. Artık bekleyip göreceğiz. Ama benim tahminin 8 bin liranın altında bir asgari ücret olmayacak. Onun işaretlerini alıyoruz."