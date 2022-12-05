Zincir marketlere fiyat ve gıda denetimi! Un paketlerinde gramaj eksikliği! Tarihi geçmiş peynir ve ayranlar...

11 PAKET PEYNİR VE 2 ŞİŞE AYRANIN TARİHİ GEÇMİŞ

Uygulama sırasında zabıta ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, Burhan Felek Caddesi'ndeki farklı bir zincir marketin şubesinden aldığı bir ürünün tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğini, yetkililere de durumu iletmesine rağmen sorunun çözülmediğini bildirdi.

Şikayet üzerine markete giderek denetim yapan ekipler, süt ve süt ürünlerinin olduğu dolapta incelemede bulundu. Raflarda bulunan 11 paket peynir ile 2 şişe ayranın son kullanma tarihinin geçtiği, bir peynirin de küflendiği belirlendi.

Ürünlere el koyan ekipler, markete para cezası kesti. Toplanan ürünlerin, inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırılacağı bildirildi.