Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazından müjdeli haber verdi! İlk veriler pozitif geliyor

"SU SEVİYESİNDEN PETROL KEŞFETTİK"

Çukurova bölgesinde şu anda 3'üncü kuyunun açıldığını yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezervin var olduğunu dile getiren Dönmez, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Ki o bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz işte bin varile kadar çıkmış olacak" dedi.

2002'de maden ihracatının yaklaşık 700 milyon dolarken geçen yıl 5,90 milyar Dolar olduğunu anlatan Dönmez, "Bu sene de herhalde 6'yı geçeğiz, bir rekor kıracağız, çünkü Ekim ayı son itibarıyla 5,4 milyar dolar ihracatımız oldu" ifadelerini kullandı.