İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi için merakla beklenen tarih açıklandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kuraçekimi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

TOKİ tarafından yayımlanan haftalık takvim sonrasında, 11 ilin kura çekimini kapsayan ikinci etap başlamıştı. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak.