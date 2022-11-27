İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!
TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih geldi. 28 Kasım'da sona erecek olan ikinci etap kura çekilişi öncesinde, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla'da inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekilişi için tarih netleşti.TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? İşte, cevabı...
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi için merakla beklenen tarih açıklandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kuraçekimi ne zaman? İşte, ayrıntılar...
TOKİ tarafından yayımlanan haftalık takvim sonrasında, 11 ilin kura çekimini kapsayan ikinci etap başlamıştı. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak.
Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.
TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu.
TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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- İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!
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