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Adana'da petrol bulundu! Su seviyesindeki petrol 800 milyon değerinde

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 09:35
Adana'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Tarım beşiği olarak bilinen tüm ülkeye nam salan Çukurova Bölgesi'nde artık petrol bereketi de yaşanıyor. Adana’da 800 milyon dolar değerinde petrol bulundu. Ayrıntılar o noktada bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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