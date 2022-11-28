Adana'da petrol bulundu! Su seviyesindeki petrol 800 milyon değerinde

Adana'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Tarım beşiği olarak bilinen tüm ülkeye nam salan Çukurova Bölgesi'nde artık petrol bereketi de yaşanıyor. Adana’da 800 milyon dolar değerinde petrol bulundu. Ayrıntılar o noktada bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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