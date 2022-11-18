Soğuk hava yurdu etkisi altına aldı! Marmara ve Batı Karadeniz için son dakika uyarısı! Radar görüntüleri ortaya çıktı | Hafta sonu hava nasıl olacak?

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, "Doğu Akdeniz'de bugün (Perşembe) öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Osmaniye il geneli, Adana'nın güney ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yarın (Cuma) gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2), yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.