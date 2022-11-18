18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Soğuk hava yurdu etkisi altına aldı! Marmara ve Batı Karadeniz için son dakika uyarısı! Radar görüntüleri ortaya çıktı | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Soğuk hava yurdu etkisi altına aldı! Marmara ve Batı Karadeniz için son dakika uyarısı! Radar görüntüleri ortaya çıktı | Hafta sonu hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Soğuk hava yurdu etkisi altına aldı! Marmara ve Batı Karadeniz için son dakika uyarısı! Radar görüntüleri ortaya çıktı | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda birçok ile flaş uyarı geldi. Vatandaşlar haftanın son gününde hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken, yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının birçok ilde etkili olması bekleniyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, "Doğu Akdeniz'de bugün (Perşembe) öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Osmaniye il geneli, Adana'nın güney ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yarın (Cuma) gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2), yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

FIRTINA UYARISI GELDİ

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika açıklamasında "Batı Karadeniz ile Marmara denizinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (19.11.2022) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir." uyarısında bulunuldu.

RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illere uyarı gelirken, yağışların yurda girişi radar görüntülerine yansıdı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 2 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yayınlanan raporda hafta sonu plan yapanlar için de uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü birçok ilde havanın güneşli olacağı bazı illerde ise yağışların etkili olacağı açıklandı.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

17 KASIM PERŞEMBE

18 KASIM CUMA

19 KASIM CUMARTESİ

20 KASIM PAZAR

21 KASIM PAZARTESİ

22 KASIM SALI

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 16°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA