Son dakika: Karadeniz gazında son durum ne? Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı | Aralıkta doğalgaz faturalarında indirim olur mu?

KARADENİZ GAZINDA SONA DOĞRU

Bütün işlemler tamamlandığında hedefin bu gazı 2023 martında tüketiciyle buluşturmak olduğunu dile getiren Dönmez, "İlk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. Sonra yine sahada hem deniz tarafından hem kara tarafında kapasite artış çalışmaları devam edecek. 4 yıl sonra günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. O rakam itibarıyla baktığımızda aslında konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz." diye konuştu.