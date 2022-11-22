Karadeniz gazı ne zaman gelecek? YERLİ DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM! İlk fazı için tarih verilmişti! YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI!

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak olan Karadeniz gazı için çalışmalar aralıksız sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? İlk fazı hangi tarihte veirlecek? İşte, Bakan Dönmez'in yerli doğalgaz hakkında yaptığı açıklamalar...

Bakan Dönmez, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: