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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan TOGG açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" iddialarına cevap verdi. Bakan Varank, " 'Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz' yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik" dedi.

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