Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda büyük düşüşle yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Luna coin için değerlendirmeler yakından takip ediliyor. Peki, Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri çıktı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Terra'nın kurucusu olarak bilinen Do Know hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Luna coin yatırımcıları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
TERRA LUNA YORUMLARI NELERDİR?
Bildiğiniz gibi Terra Luna coin geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Uzmanlar lunch coinin luna coinin yerini alıp alamayacağı ve o seviyelere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda belirsizliğin olduğunun altını çizdi.
KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM
Bitcoin (BTC), 19.000 dolar seviyelerini test ettikten sonra dip seviyelerden gelen tepkiyle sabah saatlerinde yeniden 20.000 dolar bandına geri döndü. Bu süreçte en büyük kripto para, 22.500 dolar seviyelerinden kısa sürede %10'u aşan sert bir kayıp yaşadı.
Ethereum (ETH), sert satış dalgasında 1.700 dolar seviyesinden 1.552 dolara kadar gerileyerek yüzde %10,6 kayıp gördü. Açılışta ise dip seviyelerden gelen kısmi alımlar, Ethereum'u 1.600 dolar bandına kadar taşıdı. Son 12 saatlik fiyat hareketine göre ETH/USD'de şu an 1.620 dolar seviyesinde bir direnç oluştuğu görüldü.
DO KWON İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKTI MI?
Terra'nın kurucusu olarak bilinen Do Kwon için Güney Kore mahkemesi tarafından yakalama kararı çıktığı iddia ediliyor.
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