Kalyon Holding'den CHP'li Ahmet Akın'ın "Kalyon PV güneş paneli fabrikası" iddiasına flaş yanıt

"KALYON PV'NİN KAPASİTE ARTIRIMINDA KULLANACAĞIZ"

Türkiye'yi enerjide bir üst lige taşımasını amaçladığımız bu stratejik ortaklıktan elde ettiğimiz geliri hem Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde hem de tamamı Kalyon Holding'e ait olan Kalyon PV'nin kapasite artırımında kullanacağız.

"DÜNYANIN İLK VE TEK TAM ENTEGRE GÜNEŞ PANELİ..."

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli olmasından ötürü gurur duyduğumuz bu güzide tesisin 1000 MW olan üretim kapasitesini 2000 MW'a çıkarmak için tüm hazırlıklara başlamış bulunuyoruz.

"TAMAMI KALYON HOLDİNG'E AİT"

Dolayısıyla; fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz.

"AMAÇ ŞİRKETİMİZE İTİBAR SUİKASTI"

Tüm bu bilgiler ışığında hem geleneksel hem de sosyal medyada şirketimize itibar suikastı yapmaya ve yerli üretimin önüne engel çıkarmaya çalışan bu anlayışı üzüntüyle karşılarken; asılsız iddialara yanıt olarak aktardığımız tüm bu objektif gerçekleri değerli kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."