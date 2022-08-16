Kalyon Holding'den CHP'li Ahmet Akın'ın "Kalyon PV güneş paneli fabrikası" iddiasına flaş yanıt
SON DAKİKA! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın Kalyon Holding ile ilgili "Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesi yabancılara satıldı" iddialarına yanıt geldi. Şirket açıklamasında "Fabrikamız Kalyon PV’de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding’e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca yaşanan süreç detayları ile anlatılarak ortaya atılan iddiaların hem geleneksel hem de sosyal medyada Kalyon Holding'e itibar suikastı amacı taşıdığının altı çizildi.
Kalyon Holding'den yapılan SON DAKİKA açıklamasında, iştiraki olan Kalyon PV fabrikası hakkında çıkan ve yanlış bilgiler içeren haberle ilgili, açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık bilgilendirme yapıldı.
CHP'DEN "KALYON PV GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI" İDDİASI
Şirket açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde detaylarını aktardığımız ve ülkemizi enerji sektöründe bölgesel çapta söz sahibi yapmaya namzet iş birliğimiz ile ilgili olarak birtakım asılsız bilgilerin dolaşıma sokulduğunu üzülerek takip ediyoruz. Bunun son örneği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın'ın paylaştığı ve tamamen yanlış bilgiler veren 'Holdingimize ait olan Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin yabancılara satıldığı' açıklamasıdır." cümleleri ile yaşanan olay hatırlatıldı.
(Fotoğrafta: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın)
Kalyon Holding açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"11 Ağustos 2022 tarihinde duyurduğumuz üzere; International Holding Company (IHC) ile enerji alanında gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, Kalyon Enerji adlı şirketimizin yüzde 50'lik hissesini kapsamakta olup, söz konusu ortaklığa Konya-Karapınar'da yapımı devam eden güneş enerjisi santrali ile bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlar dahildir. Başta güneş paneli üretim fabrikamız Kalyon PV olmak üzere diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santrallerimiz ise bu anlaşmanın dışında yer almaktadır.
"KALYON PV'NİN KAPASİTE ARTIRIMINDA KULLANACAĞIZ"
Türkiye'yi enerjide bir üst lige taşımasını amaçladığımız bu stratejik ortaklıktan elde ettiğimiz geliri hem Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde hem de tamamı Kalyon Holding'e ait olan Kalyon PV'nin kapasite artırımında kullanacağız.
"DÜNYANIN İLK VE TEK TAM ENTEGRE GÜNEŞ PANELİ..."
Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli olmasından ötürü gurur duyduğumuz bu güzide tesisin 1000 MW olan üretim kapasitesini 2000 MW'a çıkarmak için tüm hazırlıklara başlamış bulunuyoruz.
"TAMAMI KALYON HOLDİNG'E AİT"
Dolayısıyla; fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz.
"AMAÇ ŞİRKETİMİZE İTİBAR SUİKASTI"
Tüm bu bilgiler ışığında hem geleneksel hem de sosyal medyada şirketimize itibar suikastı yapmaya ve yerli üretimin önüne engel çıkarmaya çalışan bu anlayışı üzüntüyle karşılarken; asılsız iddialara yanıt olarak aktardığımız tüm bu objektif gerçekleri değerli kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."
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