Kalyon Holding’ten dev işbirliği! Türkiye için ürettiği değeri dünyaya taşıyor

KALYON HOLDİNG, TÜRKİYE'Yİ BİR ÜST LİGE ÇIKARTIYOR

Hem Türkiye'de hem de dünyada artan nüfusun gelecekteki enerji ihtiyacının yaşama uyumlu kaynaklardan karşılanabilmesi için Ar-Ge çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Kalyon Holding; enerji alanındaki bilgi birikimini daha yaşanılabilir yarınlar için bölgesine ve dünyaya yaymaya hazırlanıyor. Bu vesileyle; Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Abu Dhabi Borsası'nda halka açık olan International Holding Company PJSC'nin iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza atan Kalyon Holding, Türkiye'yi bir üst lige çıkartıyor. Süreç, ilgili otoritelerin onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizerek, IEH ile yaptıkları görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme konusunda anlaştıklarını söyledi.