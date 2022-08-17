Ek ödeme yönetmeliği değişti! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi bakanlık duyurdu

Yönetmeliğe ilişkin sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: PERFORMANS SİSTEMİ GERÇEKTEN KALKTI MI?

Cevap: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.