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Ek ödeme yönetmeliği değişti! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi bakanlık duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Ek ödeme yönetmeliği değişti! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi bakanlık duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödeme yönetmeliğine ilişkin "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi" dedi. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurguladı.

Koca, sosyal medya hesabından, geçen hafta yayımlanan yönetmelikle ilgili merak edilen sorular ve cevaplarını paylaştı.

Yönetmeliğe ilişkin sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: PERFORMANS SİSTEMİ GERÇEKTEN KALKTI MI?

Cevap: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

SORU: SABİT VE TABAN ÖDEMESİ GENEL BÜTÇEDEN ÇIKMIYOR VE EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR MU?

Cevap: Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.

SORU: "UYGULAMADA MAHSUPLAŞMA TAMAMEN KALDIRILDI." DENİYOR OYSA METİNDE "MAHSUPLAŞMA" İFADESİ YER ALIYOR. BU ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ?

Cevap: Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen "mahsuplaşma" ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.

SORU: TABAN ÖDEME OLARAK BELİRTİLEN KISMIN ÇOĞU GENEL BÜTÇE SABİT MAHSUPLAŞMASINA MI GİDİYOR?

Cevap: Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.

SORU: İZİN KULLANINCA, TABAN EK ÖDEME İLE VERİLEN PARADAN KESİNTİ OLACAK MI?

Cevap: Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.

SORU: TEŞVİK ÖDEMESİNİ KİMLERİN ALABİLECEĞİ KONUSU İLE İLGİLİ TARTIŞMA VAR. TEŞVİK ÖDEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cevap: Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.

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