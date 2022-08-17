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Kalyon Holding’ten “Kalyon PV” açıklaması: İddia itibar suikastı ve yerli üretime engel

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 13:48
Kalyon Holding'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, 'güneş paneli fabrikası' iddialarına yalanlama geldi. Kalyon PV'nin herhangi bir yurt dışı ortaklığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şirket hakkında itibar suikastı yapıldığı ve yerli üretimin önüne engel çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.
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