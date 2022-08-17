17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kalyon Holding’ten “Kalyon PV” açıklaması: İddia itibar suikastı ve yerli üretime engel
Kalyon Holding'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, 'güneş paneli fabrikası' iddialarına yalanlama geldi. Kalyon PV'nin herhangi bir yurt dışı ortaklığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şirket hakkında itibar suikastı yapıldığı ve yerli üretimin önüne engel çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.