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Kalyon Enerji'den 'sürdürülebilirlik' vurgusu: Temiz enerji üretmeye devam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Kalyon Enerji’den ’sürdürülebilirlik’ vurgusu: Temiz enerji üretmeye devam

Son dakika haberi... Kalyon Enerji'nin, doğa dostu ve temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

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