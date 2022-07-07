Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV arasında iş birliği protokolü! Bakan Özer ve Haluk Kalyoncu’dan önemli mesajlar

"10 AYDA 400 BİN GENCİMİZ MESLEKİ EĞİTİMLE BULUŞTU"



Özer, 2021 yılının sonunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 160 bin öğrenci varken, şu anda 560 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Yani son10 ay içerisinde 400 bin yeni gencimiz mesleki eğitim merkezleriyle buluşmuşlar. Burada kritik olan şey şu; mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırmak için sadece ortaokul mezunu olunması yeterli. Yaş sınırlaması yok ve 560 bin gencimizin yaklaşık yüzde 55'i, 18 yaş üzeri. Aslında bu mesleki eğitim merkezleri bir taraftan kapasitesini artırırken bir taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını sağlarken ve onun işveren üzerindeki maddi yükünü ortadan kaldırırken, aynı zamanda ülkemizin kronik problemi olan, aslında şu anda son 2-3 yıl içinde tüm dünyanın kronik problemi olan, genç işsizliği azaltmayla ilgili de çok önemli bir enstrüman sağlıyor" diye konuştu.