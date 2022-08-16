Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? 17 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e devlet üzerinden yapılabiliyor. Ağustos ayının 15'i ile birlikte sorgulanmaya başlayan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...