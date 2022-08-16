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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? 17 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? 17 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ağustos 2022 tarihli sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği parası engelli, hasta ve yaşlı gibi evde bakıma ihtiyaç duyan ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e devlet üzerinden yapılabiliyor. Ağustos ayının 15'i ile birlikte sorgulanmaya başlayan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 AĞUSTOS LİSTESİ

Bakanlıkça ödemeleri yapılan evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15. Gününden başlayarak son güne kadar hesaplara yatıyor.

Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

İşte güncel liste:

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Aksaray,

Ankara,

Antalya,

Balıkesir,

Bilecik,

Bolu.

Bursa,

Çanakkale,

Denizli,

Diyarbakır,

Gaziantep,

Giresun,

Hatay,

İstanbul,

İzmir,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Malatya,

Manisa,

Mersin,

Muğla,

Ordu,

Osmaniye,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Tokat,

Uşak,

Zonguldak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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