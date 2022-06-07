Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Hazine nakit dengesi 149,2 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir." dedi.
Nebati, "Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir." cümlelerine yer verdi.
Bakan Nebati, "Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." mesajını verdi.
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