Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Hazine nakit dengesi 149,2 milyar TL fazla verdi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir." dedi.

Nebati, "Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir." cümlelerine yer verdi.