Asgari ücret Temmuz zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı yönündeki hususlarda belli olmaya başladı. Diğer yandan milyonlarca asgari ücretli maaşlarına Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına kısa süre kala maaşlarda yapılacak zam oranları merak ediliyor. Diğer yandan asgari ücretlinin maaşına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI İLE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;
6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,67,
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,17,
6 aylık memur zammı yüzde 39,17 oldu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
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