Son dakika | 3600 ek gösterge ve Tel Rıfat - Münbiç operasyonu... | Başkan Erdoğan liderliğinde kritik Kabine Toplantısı

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre, polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmet süresine göre) 45 bin liraya yakın bir artış söz konusu olacak.

Örneğin, 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, dört yıllık üniversite din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 38 bin lira artacak.

k gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.