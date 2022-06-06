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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar! 3600 ek gösterge mesajı

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den A Haber’de önemli açıklamalar! 3600 ek gösterge mesajı

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bilgin, "ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?" sorusunu cevaplıyor...

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