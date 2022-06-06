Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fırsatçılık yapanların canlarına okuyacağız

ONLARIN CANINA OKUYACAĞIZ



Bakan Nebati'nin, "İnternette olmayan bir evin ilanını satışa koyuyorlar. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün arttırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde Fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi" dediği öğrenildi. Bu şekilde ortaya 'suni' fiyat sorununun çıktığını belirten Nebati'nin, "Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.