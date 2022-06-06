Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fırsatçılık yapanların canlarına okuyacağız
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekte olmayan evlerin satışa konularak her gün fiyatların artırıldığını belirterek, "Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız" diye konuştu.
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut fiyatlarındaki fahiş artışı incelediklerini, fiyatları arttırmaya yönelik sahte ilan veren 65 bin kişinin tespit edildiğini söyledi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularına sunumlar ile yanıt veren Bakan Nebati, edinilen bilgiye göre, konut satışının yapıldığı internet sitelerinde sahte ilanlarla fiyatların algı yapılarak arttırıldığını anlattı.
ONLARIN CANINA OKUYACAĞIZ
Bakan Nebati'nin, "İnternette olmayan bir evin ilanını satışa koyuyorlar. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün arttırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde Fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi" dediği öğrenildi. Bu şekilde ortaya 'suni' fiyat sorununun çıktığını belirten Nebati'nin, "Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
'KKM'YE DEVAM'
'Kur Korumalı Mevduat' modeli ile ilgili bütçe üzerinde risk yaratabileceği eleştirilerine ise Bakan Nebati'nin, "Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21.1 milyar lira. Biz eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı" dediği ve KKM'nin devam edeceği mesajını verdiği belirtildi. Toplantıda, dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğu, hidroelektrik santrallerle bu açığın kapatılmasının hedeflendiği değerlendirildi.
TURİZM AÇIKLAMASI
Hürriyet'in haberine göre; Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırması beklentisi gündeme gelirken, yıl sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçların devreye sokulabileceği aktarıldı. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'yle ciddi bir iyileşme kaydedileceği belirtildi.
ENFLASYON MESAJI
Kızılcahamam'da, Türkiye'nin enflasyon hedefleri ve 2023 yol haritası da anlatıldı. "2023'e giderken en önemli hedeflerden biri enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması" mesajının öne çıktığı toplantıda, Bakan Nebati'nin, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19.9 enflasyon tahminini paylaştığı öğrenildi.
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