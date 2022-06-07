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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran’da başlayacak

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları, İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak. Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "11 Haziran itibarıyla haftada 3 sefer gerçekleşecek uçuşlarımızla seyahatinizi şimdi planlayın." ifadesine yer verildi.

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