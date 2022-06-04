Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması! Düşüş eğilimi için kritik öneme sahip

"ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ KONU OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTA"

Bakan Nebati, öncü göstergelerin yılın ikinci çeyreğinde ekonominin olumlu görünümünü sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydederek, "Türkiye'nin küresel ekonomide zorlukların arttığı bu dönemde elde ettiği olumlu performansta, güçlü kamu mali dengeleri, düşük borçluluğu, reel kesim döviz açık pozisyonunda son yıllarda görülen azalma ve sağlam bankacılık sektörü yanında ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceliklendiren politika seti etkili olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanan bu politika seti ile birlikte ticarete konu olan ve döviz kazandırıcı sanayi ve turizm gibi sektörlerin yeniden hız kazanması önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur." dedi.