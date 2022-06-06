Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’enflasyon’ açıklaması: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz

"Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."







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