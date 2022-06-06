Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikalarının esasının yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve bunun getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak olduğunu vurguladı.
Ekonomi politikalarının tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmedikleri temel konulardan birinin de dar ve sabit gelirli vatandaşların gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi şekilde hayata geçirmek olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."
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