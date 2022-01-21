21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri KDV oranları ile ilgili çalışmada sona yaklaşıldı! Etiketlere yansıyacak

KDV oranları ile ilgili çalışmada sona yaklaşıldı! Etiketlere yansıyacak

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
KDV oranları ile ilgili çalışmada sona yaklaşıldı! Etiketlere yansıyacak

Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. Tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.



ETİKETLERE YANSIYACAK
Çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak.

KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

KDV, halıhazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu.

KDV oranları sadeleşiyor KDV ORANLARI SADELEŞİYOR

Fahiş fiyat mağdurları dikkat! FAHİŞ FİYAT MAĞDURLARI DİKKAT!
Marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu MARKETLERİN FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler MARKETTE YENİ OYUN! FİYATI DEĞİL PAKETİ KÜÇÜLTTÜLER
Türketiciler dikkat! KDV devrimi TÜRKETİCİLER DİKKAT! KDV DEVRİMİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA