SON DAKİKA! Marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Rekabet Kurumu'nca aralarında CarrefourSa, Migros, A101, BİM'in de bulunduğu 29 teşebbüs ve bir dernek hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştı. Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesini açıkladı. Kurul marketlerin birbiriyle mesajlaşarak satış fiyatı belirleyerek, kartel oluşturduklarını bildirdi.
Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını yayınladı. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Kararda marketlerin birbiri ile mesajlaşarak satış fiyatlarının belirlenmesi, bilgi alışverişinden doğan ihlallere ilişkin 26 tespit yer aldı. Kurul marketlerin kartel niteliğinde anlaşma sağladıklarına kanaat getirdi.
İŞTE WHATSAPP YAZIŞMALARI...
Bir market görevlisinin mobil cihazından alınan WhatsApp görüşmesinde CarrefourSA'da yetkili ve çalışan arasındaki şu görüşme dikkat çekti:
Yetkili: BİM süt ürünlerinde fiyat geçişi yapmış. Ne kadar olduğunu bir araştırır mısınız?
Çalışan: Bugün BİM'den fiyat aldırıyorum. Fiyat elime geçtiğinde paylaşırım. Benim bildiğim, haftaya salı günü geçecek dün geçmemişti. Her gün düzenli baktırıyoruz.
Yetkili: Bugün geçmiş, A101'de bir çalışanın keyfi yerindeydi. Onlar da şimdi geçiyorlarmış. Yine dosyada bir WhatsApp grubunda Savola ile Migros çalışanı arasındaki şu konuşmaya yer verildi.
Savola çalışanı: Adamlar düşecek, lütfen fiyatı düzeltin.
Migros çalışanı: A-101 4.5 litre 39.95 değil mi? 4 litre parite 35.5 geliyoruz zaten.
Savola çalışanı: Konuşalım. Fiyat geçişi attım. 5 litre ve 4 litreler için A101 ile birlikte organize etmemiz lazım. Cuma kaçta gelelim?
Migros çalışanı: Cuma 15.00 organize edelim. Zam yapacağız, hazırlanıyoruz."
SİZ HALLETTİNİZ Mİ?
Çalışan: Bugün BİM için son gün. Konfirmasyonu alıp hemen A-101'i organize etmek lazım. Saat 09.12'ye kadar vaktimiz var. Hallettik mi beyler? Ben takip edemiyorum. Sunumlar vs. Fiyat geçişi var yine pazartesiye. Zam yapacağız. Hazırlanıyoruz. Siz hallettiniz mi son durum? A-101 ve BİM kaç lira oldu?
Aynı çalışan: BİM satın alma direktörü ile konuştuk az önce. CarrefourSA 5 litre fiyatını 45.95 gönderdi. Gol attınız bize dedi. Ben de ona 4 litre gönderdim. Son konuştuk piyasadan. CarrefourSA 47.95 lira yapacak merak etme dedim. Savola çalışanına ve CarrefourSA Satın Alma Uzmanı'na fiyat geçirmemiz şart oldu.
16 SAATLİK SÖZLÜ SAVUNMA
Rekabet Kurumu'nca aralarında CarrefourSa, Migros, A101, BİM'in de bulunduğu 29 teşebbüs ve bir dernek hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştı. İncelemede 5 zincir market arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyat artışlarının koordine edildiği, piyasanın organize edildiği iddiaları üzerine sözlü savunmaları alındı.
Toplam 16 saat süren sözlü savunmanın ardından 29 Ekim 2021'de soruşturmaya ilişkin nihai karar verildi. BİM'e 958.1 milyon lira, CarrefourSA'ya 142.4 milyon, Migros'a 517.6 milyon lira ve A-101'e 646.5 milyon lira olmak üzere 5 zincir markete toplamda 2.6 milyar lira idari para cezası verildi.
ORGANİZE OLMAK GEREKİYOR
WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen market ve öbür tarafları organize eder misin?" diyor. "Tamamdır" cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor. WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı "Raf fiyatları salı günü yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" diyor.
Tedarikçi çalışanı ise "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz" diyor. Market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmiş oluruz" derken, bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "Market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" diyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
- Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, elendi mi? Gizem Kerimoğlu nereli? Instagram hesabı...
- Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
- Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...
- Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...
- Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?
- Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
- Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar kimdir, kaç yaşında? Kenan Yaşar nereli? İşte biyografisi...
- Hesaplamalar baştan aşağı değişti! 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım? 2022 zamlı maaş tablosu...
- Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...