Fahiş fiyat mağdurları dikkat! İndirimi görene iade hakkı

"10 BİN LİRAYA ALDIĞIM TELEFON ŞU ANDA 7 BİN LİRAYA DÜŞTÜ"

Banu Özkan, "Eşyalarımızı yenilemek istiyorduk ve yeniledik. Çünkü döviz kurunun daha artma durumu vardı. Ancak şu an görüyoruz ki daha çok zarara uğradık. Döviz kuru birden düşünce bizim yaptığımız ödeme çok fazla oldu. Şu an o verdiğimiz paranın dönüşü olur mu? bilmiyorum. Yaklaşık 15- 20 bin lira zararım var" dedi. İlayda Çevik ise "Döviz kuru daha çok yükselmeden telefon aldım.