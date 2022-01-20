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Vergi istisnasına yönelik kanun teklifi kabul edildi! Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara iyi haber

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Vergi istisnasına yönelik kanun teklifi kabul edildi! Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara iyi haber

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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