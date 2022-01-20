20 Ocak 2022, Perşembe
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KDV oranları sadeleşiyor
Yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV İle ilgili devrim niteliğinde adımlar atılacak. Sistem baştan sona sadeleştirilip, kafa karışıklığı giderilecek. Çalışma bir kaç hafta içinde tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.