Başkan Erdoğan tarım sektörü için düğmeye bastı! Çiftçiye gübre desteği müjdesi





TARIMSAL ÜRETİM İYİ DURUMDA

Son 10 yılın ortalamasına göre düşük olsa da geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 30'luk bir artış var. Yapılan hesaplara göre anormal bir değişiklik olmazsa ciddi bir kuraklık yaşanmayacak. Çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi ile birlikte tarım ürünlerinde de sıkıntı olmayacak.

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