SON DAKİKA! Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Son dakika haberine göre: Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Çikolata, çerezde görülen gramaj oyunu şimdi de bakliyatta başladı. Kurdaki düşüşle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü. Bakliyatlar yarım kiloluk ambalaja konuldu.
Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.
DAHA PAHALI
Genellikle bir, iki, üç kilogramlık olarak paketlenen bakliyat ürünleri yarım kilogramlık ambalajlara konulmaya başlandı. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu. Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı.
Örneğin zincir markette yarım kilogram paketle satılan kırmızı mercimek 11.95 TL'den satışa sunulurken aynı mercimeğin bir kilogramı başka markette 12.50 TL'den satılıyor. Aynı şekilde yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.
OYUNA GELMEYİN
Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu anlatan uzmanlar, "Ürünün gramını azaltarak daha ucuzmuş algısı oluşturuyorlar. Bir ürünün gramı azaldıkça paketleme maliyeti eklendiği için fiyatı artar. Vatandaşlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslasın. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.
ESKİ SEVİYEYE YÜKSELTİYORLAR
Kurda stabilizasyonun sağlanmasına rağmen gıda ürünlerinde dalgalı fiyat hareketi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu kur korumalı TL mevduat modeliyle birlikte 18.45'i gören dolar kuru 10.33 TL'ye kadar gerilemişti.
Doların son iki haftadır 13 TL bandında seyretmesine rağmen temel gıda ürünlerinin fiyat hareketlerindeki dalgalanmaların devam etmesi dikkat çekti. Hatta bazı ürünlerde dolar kurunun pik yaptığı dönemdeki fiyatların da üzerine çıktığı görüldü. Örneğin kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı kur müdahalesinin gerçekleştirildiği 20 Aralık'ta ortalama 22 TL iken müdahalenin ardından 19 liraya kadar gerilemişti.
Kurda sağlanan stabilizasyonla bu fiyatın sabit gitmesi gerekirken kırmızı mercimeğin son bir haftadır 23 liranın üstüne çıktığı görüldü. Benzer durum pirinç ve ayçiçek yağında da yaşanıyor. Online platformlarda satılan Osmancık pirincin kilogram fiyatı kurlar yüksekken 17.50 TL'ydi, 24 Aralık'tan itibaren 16 TL'ye gerilemişti. Bu ürün şimdi 19.50 kuruşa yükseldi. Yine 20 Aralık'ta 182 TL'den satılan 5 litrelik teneke yağın 25 Aralık'tan itibaren 172 TL'ye gerilediği ancak yılbaşından sonra yine eski fiyatına yükseldiği görüldü.
FİYATA DEĞİL GRAMA BAKIN
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tedarikçilerin gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını gramaj hilesiyle kamufle etmeye çalıştığını söyledi. Ağaoğlu, "Bunu daha önce çerezde de çikolata da gördük. Bu ürünlerin fırsatmış gibi sunulması ise aldatıcı eyleme girer. Vatandaşlar aldıkları üründe fiyata dağil gramaja da bakmalı" dedi.
Özellikle gıda fiyatlarında kurdaki ani yükselişin ardından çıkan fiyatların kurdaki düşüşle birlikte hemen inmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşın verdiği yüksek tepkinin ardından küçük de olsa fiyat indirdiler. Ancak bu çok kısa süreli oldu. Son dönemde biz de fiyatların yeniden yükseltildiğini görüyoruz. Kur o rekor seviyeye gelmemişken bazı ürünlerin fiyatlarını o dönemin dahi üzerine çıkaran marka, market ya da tedarikçiler var. Temel gıda ürünlerinde daha sıkı denetimler gerekiyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
- Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER
- Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak?
- Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?
- 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
- Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?