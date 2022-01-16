SON DAKİKA! Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler

Özellikle gıda fiyatlarında kurdaki ani yükselişin ardından çıkan fiyatların kurdaki düşüşle birlikte hemen inmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşın verdiği yüksek tepkinin ardından küçük de olsa fiyat indirdiler. Ancak bu çok kısa süreli oldu. Son dönemde biz de fiyatların yeniden yükseltildiğini görüyoruz. Kur o rekor seviyeye gelmemişken bazı ürünlerin fiyatlarını o dönemin dahi üzerine çıkaran marka, market ya da tedarikçiler var. Temel gıda ürünlerinde daha sıkı denetimler gerekiyor" diye konuştu.