10 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatları nasıl düşürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.