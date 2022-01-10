Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatları nasıl düşürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN