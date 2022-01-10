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Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek?

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 10:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatları nasıl düşürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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