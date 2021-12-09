Son dakika | Asgari ücret 4. toplantıya kaldı! Taraflar rakamlar konusunda anlaşma sağlayamadı

TİSK BAŞKANI AKKOL: ÇALIŞANLARIN DA RIZASIYLA 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ

Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, "Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı" dedi.

"ÇALIŞANLARIN DA RIZASI İLE ÜÇLÜ BİR İMZA ARAYIŞINDAYIZ"

Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, "Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ'in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu" diye konuştu.