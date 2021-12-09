Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Edinilen bilgiye göre işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. Atalay, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" dedi.