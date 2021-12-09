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Haberler Galeri Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Asgari ücret için kritik hafta... 2022 asgari ücret netleşti! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. 2022 asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. İşte, 2022 asgari ücret netleşti! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 4.000 TL altına...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021 00:40
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Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. Uzmanlar asgari ücret zammı için tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu süreçte kritik eşiğin 4 bin lira olduğu uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. İşte, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asgari ücret zammının dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak" bir oranda olacağı mesajını verirken 4 bin liranın altında olmayacağı yönündeki beklentiler yükseldi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılmasını istedi. Türk-İş'in de yüzde 40'ın üzerinde artışla 4 bin lirayı işaret ettiği belirtiliyor.

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Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

TOPLANTI ÖNCESİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da asgari ücret hesaplamasını sunacak.

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Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi

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Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...

Edinilen bilgiye göre işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. Atalay, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" dedi.