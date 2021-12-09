09 Aralık 2021, Perşembe
Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...
Asgari ücret için kritik hafta... 2022 asgari ücret netleşti! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. 2022 asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. İşte, 2022 asgari ücret netleşti! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 4.000 TL altına...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 00:40
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