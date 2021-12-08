Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Ekonomik verilerin değerlendirildiği toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni rakamın belirlenmesine sayılı günler kala, bu sene yüksek zam beklentisi olan asgari ücretin açıklanacğaı tarih de merak ediliyor. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 asgari ücret son toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık Perşembe günü TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. 4'üncü ve son toplantı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Son toplantının tarihi ise henüz belli olmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son gelişmeler: