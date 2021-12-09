Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Türktab zamlı sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aralık ayının ilk haftasında Philip Morris tarafından sigaralara 2'şer TL'lik zam yapıldığı duyurulmuştu. Bugünden itibaren ise JTI grubundaki sigaralara 2 TL zam yapıldı. Şimdi ise Türktab grubuna ilişkin markaların fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki, 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Türktab sigara fiyatları zamlı güncel liste...

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 9 Aralık itibarıyla geçerli yeni Türktab sigara fiyatları güncel liste:

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL