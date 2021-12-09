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Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Türktab sigara fiyatları ne kadar oldu? Aralık ayı itibarıyla sigara markalarına 2'şer TL'lik zam yapıldı. Philip Morris ve JTI grubu tarafından sigara zammı ile ilgili resmi açıklamanın ardından Türktab grubu markalara zam yapılıp yapılmayacağı meak ediliyordu. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Türktab sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Türktab zamlı sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aralık ayının ilk haftasında Philip Morris tarafından sigaralara 2'şer TL'lik zam yapıldığı duyurulmuştu. Bugünden itibaren ise JTI grubundaki sigaralara 2 TL zam yapıldı. Şimdi ise Türktab grubuna ilişkin markaların fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki, 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Türktab sigara fiyatları zamlı güncel liste...

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 9 Aralık itibarıyla geçerli yeni Türktab sigara fiyatları güncel liste:

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

İşte güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

L&M: 17,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

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