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2022 MTV zammı | Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi kararı belli oldu

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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2022 MTV zammı | Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi kararı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman | Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi. Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

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